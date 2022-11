Can Öncü, Avustralya'da üçüncü oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın son durağı Avustralya etabının ilk yarışında üçüncü oldu.



Milli sporcu bu sonuçla, pilotlar klasmanında da sezonun üçüncüsü olmayı garantiledi.



Phillip Island Pisti'nde sezonun son etabının ilk yarışında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek, bu sezonki üst üste üçüncü podyum sevincini yaşadı.



Bu sonuçla Red Bull sporcusu Can Öncü, pilotlar klasmanında da 2022 yılını üçüncü olarak tamamlamayı başardı.



Yarışı, Kawasaki Puccetti takımından Yari Montella birinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise ikinci sırada tamamladı.



Genel klasmanda, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 473 puanla birinci, bir başka Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 372 puanla ikinci, Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü 264 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışı pazar TSİ 06:30'da koşulacak.





