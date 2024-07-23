Can Keleş'ten Beşiktaş taraftarına övgü

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Can Keleş'ten Beşiktaş taraftarına övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 17:30
Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların kendisini çok etkilediğini belirtti.

Genç hücum oyuncusu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ve teklifi kabul ettiğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Yeni forma tasarımı çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim."

En sevdiği forma numarasının 7 olduğunu dile getiren Can, "Öncelikle Beşiktaş'a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery