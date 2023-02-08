Can kaybı sayısı 6234'e yükseldi

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.Bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 10 gemi ile 100 uçak ve helikopterin görev yaptığını dile getiren Tatar, bugünkü arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personelin görev yaptığını ifade etti.Tatar, deprem bölgesine yardım yapılmasına ilişkin yoğun talep geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranıştır. Bu tür zor anlarda gerçekten çok büyük bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Her kişi ya da kurumlar bu tür faaliyetlerini yapabilirler, yardım toplayabilirler ama bunların hepsinin bir AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bu yardımların sağlık şekilde ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için AFAD'ın koordinasyonuna ihtiyaç var.Bilgi kirliliğine itibar edilmemesini isteyen Tatar, devletin resmi kurumları ve AFAD dışında yapılan bilgilendirmelerin resmiyet taşımadığına dikkati çekti.Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması için çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:"Şu ana kadar baktığımızda 435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Bunlar bizim ölçüp değerlendirdiğimiz artçı sarsıntılardır. Bu tabii her geçen dakika ve gün artıyor. Bu artçılar, sarsıntılar tabii bu kadar büyük depremlerden sonra çok uzun bir süre devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar yine yer yer 5 ve üzeri büyüklüklerde olabilecektir. O nedenle bu tür artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yine yorulmuş binalar da benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Bu nedenler vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz.Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçlarıyla toplam 154 sorti yapıldı."Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin İskenderun İsdemir Limanı'na intikal ettiği ve yaralıları gemiye kabule başladığı belirtildi.Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.