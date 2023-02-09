Can kaybı sayısı 12 bin 391'e yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde sahra hastaneleri kuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.10 ide 77 sahra hastanesinin kurulduğunu söyleyen Bakan Koca, 'Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor. Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.