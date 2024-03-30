Can Gebetaş: '2 Nisan'da oylama olacak'

"2 Nisan kararının alınmasından bugüne kadar çok çeşitli istişarelerde bulunduk. Eski yönetim kutulu üyelerimizle buluştuk. 250 eski yönetim kurulu üyemiz tek tek arandı. 100 civarı bir katılımla tarihi olağanüstü genel kurul öncesi istişare yapıldı." sözlerini sarf etti.



"SADECE LİGDEN ÇEKİLME VEYA ÇEKİLMEME OPSİYONLARI YOK"



Son olarak kulübün önündeki opsiyonları değerlendiren Gebetaş, " Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek. 2 Nisan'da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya Ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatiflerde konuşulacak." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, 2 Nisan'da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul hakkında Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.2 Nisan'da genel kurul üyelerinin oylama yapacağını söyleyen Gebetaş,dedi.Toplantının önemine değinen Gebetaş,