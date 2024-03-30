Can Gebetaş: '2 Nisan'da oylama olacak'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, 2 Nisan'da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul hakkında Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.
"2 NİSAN'DA OYLAMA YAPILACAK"
2 Nisan'da genel kurul üyelerinin oylama yapacağını söyleyen Gebetaş, "2 Nisan Salı günü saat 17.00'de kapılar açılacak. Biz 14 itibariyle genel kurul üyelerimize kartları dağıtılacak. İlk olarak başkanımız Ali Koç üyelere seslenecek. Burada özellikle camiamız tarafından alınacak aksiyonlarla ilgili tüzük ve opsiyonlar tartışılacak. Bunların ne tür sonuçları olabilir, camiamıza hukuki ve finansal anlamda sonuçlarının ne olacağına dair bir sunum yapılacak. Üyelerimiz söz alarak fikirlerini belirtecekler. Bu konuşmalar ve aksiyon planlarının ardından oylama yapılacak." dedi.
Toplantının önemine değinen Gebetaş, "2 Nisan kararının alınmasından bugüne kadar çok çeşitli istişarelerde bulunduk. Eski yönetim kutulu üyelerimizle buluştuk. 250 eski yönetim kurulu üyemiz tek tek arandı. 100 civarı bir katılımla tarihi olağanüstü genel kurul öncesi istişare yapıldı." sözlerini sarf etti.
"SADECE LİGDEN ÇEKİLME VEYA ÇEKİLMEME OPSİYONLARI YOK"
Son olarak kulübün önündeki opsiyonları değerlendiren Gebetaş, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek. 2 Nisan'da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya Ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatiflerde konuşulacak." dedi.
"2 NİSAN'DA OYLAMA YAPILACAK"
2 Nisan'da genel kurul üyelerinin oylama yapacağını söyleyen Gebetaş, "2 Nisan Salı günü saat 17.00'de kapılar açılacak. Biz 14 itibariyle genel kurul üyelerimize kartları dağıtılacak. İlk olarak başkanımız Ali Koç üyelere seslenecek. Burada özellikle camiamız tarafından alınacak aksiyonlarla ilgili tüzük ve opsiyonlar tartışılacak. Bunların ne tür sonuçları olabilir, camiamıza hukuki ve finansal anlamda sonuçlarının ne olacağına dair bir sunum yapılacak. Üyelerimiz söz alarak fikirlerini belirtecekler. Bu konuşmalar ve aksiyon planlarının ardından oylama yapılacak." dedi.
Toplantının önemine değinen Gebetaş, "2 Nisan kararının alınmasından bugüne kadar çok çeşitli istişarelerde bulunduk. Eski yönetim kutulu üyelerimizle buluştuk. 250 eski yönetim kurulu üyemiz tek tek arandı. 100 civarı bir katılımla tarihi olağanüstü genel kurul öncesi istişare yapıldı." sözlerini sarf etti.
"SADECE LİGDEN ÇEKİLME VEYA ÇEKİLMEME OPSİYONLARI YOK"
Son olarak kulübün önündeki opsiyonları değerlendiren Gebetaş, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme yada hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek. 2 Nisan'da bütün opsiyonlar değerlendirilecek. Yönetim kuruluna kapsamlı ve geniş bir yetki verilmesi ve bu yetkinin içerisinde de atılacak en yumuşak adımdan tutun en sert adıma kadar süreçlerin gidebileceği bir durum söz konusu. Ya Ligden çekilme ya da devam etme gibi iki farklı kutupta yer alan opsiyon değil. Farklı alternatiflerde konuşulacak." dedi.