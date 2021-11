Can Bozdoğan: 'Şans yok!'

Beşiktaşlı Can Bozdoğan, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Can Bozdoğan "Kötü bir gün oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve geri döneceğiz." dedi.



Kötü gidişatın sorulması üzerine Can Bozdoğan "Şans ve diğer hissiyatlar yok. Ancak önümüzdeki maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO