Can Bozdoğan: "Şans yok!"

Beşiktaşlı futbolcu Can Bozdoğan, Giresunspor'a 4-0 kaybettikleri maç sonrası "Şans ve diğer hissiyatlar yok." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Can Bozdoğan: 'Şans yok!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 21:57
Beşiktaşlı Can Bozdoğan, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Can Bozdoğan "Kötü bir gün oldu. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve geri döneceğiz." dedi.

Kötü gidişatın sorulması üzerine Can Bozdoğan "Şans ve diğer hissiyatlar yok. Ancak önümüzdeki maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.