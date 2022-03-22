Can Bozdoğan'ın talipleri artıyor

Beşiktaş'ın Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve sezon sonu kadrosuna katmak istediği Can Bozdoğan için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Can Bozdoğan'ın talipleri artıyor
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22 Mart 2022 08:58
Beşiktaş'ın Alman ekip Schalke 04'ten 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Can Bozdoğan için yönetim sezon sonunu bekliyor.

31 Mayıs'ta sona erecek opsiyonu lig bitiminde kullanmayı planlayan ve bu süreçte de bedeli düşürmek için Alman kulübüyle görüşen Beşiktaş'a şok bir haber geldi. Biri Trabzonspor olmak üzere bir Süper Lig kulübünün de Can'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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