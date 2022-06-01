Can Bozdoğan için pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi biten Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınması için kulübü Schalke 04 ile olan pazarlıklar sürüyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Can Bozdoğan için pazarlıklar sürüyor
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01 Haziran 2022 12:13
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın kiralık sözleşmesi resmen sona erdi. Beşiktaş, 1.8 milyon euroluk opsiyonu kullanmazken bu konuda Schalke'den indirim bekliyor.

Bonservisin yarı yarıya düşmesini talep eden siyah-beyazlılara Alman ekibinden henüz beklediği indirim gelmiş değil.

Beşiktaşlı kurmaylar, Can için bekleyişe geçerken istenilen rakamlara yaklaşılması halinde transfer gerçekleşecek.



 
 

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