Can Bozdoğan için pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın kiralık sözleşmesi resmen sona erdi. Beşiktaş, 1.8 milyon euroluk opsiyonu kullanmazken bu konuda Schalke'den indirim bekliyor.
Bonservisin yarı yarıya düşmesini talep eden siyah-beyazlılara Alman ekibinden henüz beklediği indirim gelmiş değil.
Beşiktaşlı kurmaylar, Can için bekleyişe geçerken istenilen rakamlara yaklaşılması halinde transfer gerçekleşecek.
Bonservisin yarı yarıya düşmesini talep eden siyah-beyazlılara Alman ekibinden henüz beklediği indirim gelmiş değil.
Beşiktaşlı kurmaylar, Can için bekleyişe geçerken istenilen rakamlara yaklaşılması halinde transfer gerçekleşecek.