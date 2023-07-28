Çan Belediyesi Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "58. Geleneksel Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde, başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı.



Belediye güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona 480 pehlivan katıldı.



Başpehlivanlık için 50 sporcunun mücadele ettiği güreşlerde Orhan Okulu ile Yusuf Can Zeybek finale kaldı. Rakibini yenen Zeybek, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Turan Balaban ve Mustafa Batu paylaştı.



"Çan Belediyesi Güreş Ağalığı" ihalesini ise iki yıldır üst üste ağalık yapan Nazmi Çakır alarak, bu sezonun güreş ağası unvanını bir kez daha kazanmış oldu.



Güreşlere CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, güreş ağaları katıldı.



