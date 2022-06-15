Campos'un Celta Vigo'daki görevi devam edecek

Galatasaray'daki görevinden ayrılan ve Paris Saint-Germain ile anlaşan Luis Campos, MArt ayından bu yana çalıştığı Celta Vigo'da da görevine devam edecek.



Celta Vigo kulübünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan Luis Campos'un Juan Carlos Calero ile birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.



Luis Campos, daha önce Monaco ve Lille'de sportif direktör olarak görev yapmıştı.



Başarılı futbol adamı Galatasaray ile anlaşmasını şu sözlerle noktalamıştı: "Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor."





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