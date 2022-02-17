Campos: 'Torrent'in arkasında duralım'

Galatasaray'da Domenec Torrent zirvesi yapıldı. Başkan Burak Elmas, danışmanı Luis Campos ile Torrent'in eksilerini masaya yatırdı.



"BU İŞİ DÜZELTEBİLECEK PLANLARI VAR"



Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Campos, İspanyol hoca için destek istedi. Portekizli futbol adamı, Elmas'a "Kendisine güvenin. Torrent'in arkasında durun. Bu işi düzeltebilecek planları var. Geldiğinde fiziksel anlamda sıkıntılarla karşılaştı ve hızlı bir şekilde takımın kondisyonunu yukarı çekti" ifadelerini kullandı.



PSİKOLOJİK DESTEK LAZIM



Yöneticilerin de hazır bulunduğu değerlendirme toplantısında Campos, takımdaki mental düşüşe dikkat çekti. Tecrübeli idareci, "Torrent, ne yaptığını çok iyi biliyor. Ancak bu takımın psikolojik anlamda desteğe ihtiyacı var. Kriz ortamından çıkmanın tek yolu, futbolcuların yaşadığı mental çöküntüyü gidermektir" dedi. Elmas, Campos'un görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini yöneticilere iletti ve görüşme sona erdi.







