Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun değerini belirledi!

Barcelona karşısında Camp Nou'daki başarılı performansından sonra 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisine de golleriyle damga vuran genç yetenek için düşünülen rakam Galatasaray'ın kasasını dolduracak.



Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş maçını da takip eden Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Kerem ile ilgili raporuna ulaşıldı.



Kerem'in değeri 35 milyon euro



"Transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos'un, Kerem'in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi. Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.



Lyon ve Atletico peşinde



Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout'u Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.



İngiltere'den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.



Luis Campos'un teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yetkililere, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ifade edildi.









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