Campos anlaşma sağladı, transfer Elmas'a bağlı

Kısa süre önce ibrasızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor. Özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturan Galatasaray, Lille forması giyen Xeka ile yakından ilgileniyor.



Transfer operasyonun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekizli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirlendi. Xeka'nın Campos'un anlattığı projeden son derece etkilendiği ve yüzde 80 oranında anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.



Ancak Galatasaray'da yaşanan süreç bu önemli transferin önünü kapatabilir. Eğer Başkan Elmas görevden ayrılırsa Campos'un da Galatasaray'la bir bağı kalmayacak. Bu durumda Xeka'nın transferi de kesin olarak yatacak. Fransa'dan çok ciddi talipleri olan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunun kısa süre içinde yeni takımına imza atabileceği belirtiliyor. Geçen sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Xeka bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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