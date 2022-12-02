Campazzo'nun menajeri: 'Rota Avrupa!'

Denver Nuggets'ın ardından Dallas Maservericks'in de serbest bıraktığı Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo'nun menajeri Claudio Villanueva açıklamalarda bulundu.



Uno Contra'ya konuşan Villanueva, "Görünüşe göre Campazzo'nun NBA'deki süreci sona ermişe benziyor. Eğer işler bana kalsaydı Avrupa'da önemli bir takıma transfer olmayı tercih edebilirdim. Charlotte Hornets'ten gelecek bir teklifi neden kabul edeyim mesela? Ancak teklif Boston, Lakers, Bulls gibi bir takımdan geliyorsa iş değişir." dedi.



Campazzo'nun menajeri, "NBA'dan teklif alamazsak ne yapacağız? Avrupa'dan başka çaremiz yok. Facu'nun ücretini ödeyebilecek kulüp sayısı çok değil. Avrupa'dan iyi bir teklif bekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe ve Real Madrid ile anılan oyuncunun menajeri, "İlk önce tabii ki Real Madrid'e geri dönüş akla geliyor. Bence Real Madrid, Facu'yla ilgilenecektir. Ayrıca, koçları Chus Mateo ile harika bir ilişkimiz var. Benim de 25 yıllık dostluğum var. Ancak, Madrid kadrosunda da çok fazla oyuncu var. Bir kısa oyuncu daha düşünürler mi, bilemiyorum. Ayrıca, işin bir de ekonomik boyutu var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



FENERBAHÇE'NİN CAMPAZZO AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Campazzo yaz döneminde ilgi duyduğumuz bir oyuncuydu ancak kendisi hep NBA'de kalmayı tercih etti. Campazzo'da şöyle bir detay da var: Real Madrid'den ayrılış sürecinde ciddi bir bonservis karşılığında ayrıldı ve bunun büyük bölümünü kendi üstlendi. Şu da NBA'de kendisi bunu ödüyor ancak Avrupa'ya döndüğünde Real Madrid dışında bir takıma giderse imzaladığı kontratın önemli bir yüzdesini Real Madrid'e ödemesi gerekiyor ki bunu da bir yıl değil, 2-3 sene ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla Real Madrid dışında bir takıma gittiği denklem kolay bir denklem değil. Campazzo'nun durumu öyle." açıklamasını yapmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ