'Camp Nou'nun ismi Lionel Messi Stadyumu olsun'

Barcelona'nın başarılı dönemlerinde savunmanın göbeğindeki vazgeçilmez isimlerden birisi olan Gerard Pique, takım arkadaşı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Arjantinli süper yıldız, yönetimle yaşadığı bir dizi sorundan sonra takımda 1 yıl daha kalacak olmasına rağmen, sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.



"'1 YIL DAYAN' DEDİM"



İspanyol stoper Pique, bu süreçte Messi'ye bir mesaj gönderdiğini açıkladı: "Leo ile o zamanlar çok konuşmadım çünkü bu kişisel bir karardı. Ona yönetimle ilgili bir mesaj gönderdiğimi hatırlıyorum. 'Leo, 1 yıl sonra yeni isimler gelecek.' yazdım." dedi.



"ONUNLA ANLAŞMALISINIZ"



33 yaşındaki Pique açıklamalarının devamında; "Messi bir karar verme hakkı kazandı ve eğer ayrılması gerektiğini düşündü. Ben başkan olsam farklı hareket ederdim. 16 yılına bu kulübe veren kişiyle anlaşmak zorundasınız. Nasıl olur da tarihin en iyi oyuncusu dinlenmediğini düşünüp, kendini kulübe bürofaks göndermek zorunda hisseder? Yapılacak yeni stadyuma onun adı verilmeli." dedi.



