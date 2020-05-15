Camiler ne zaman açılacak? Camilerin ibadete açılacağı tarih belli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı sahur programında corona virüsü sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali Erbaş, 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilere ilişkin "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu durumda önümüzdeki 4 haftalık süre boyunca ülkemizde cuma namazı kılınmayacak.
NE OLMUŞTU?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.
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Ali Erbaş, 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilere ilişkin "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu durumda önümüzdeki 4 haftalık süre boyunca ülkemizde cuma namazı kılınmayacak.
NE OLMUŞTU?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın