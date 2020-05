Camiler İbadete ne zaman açılacak?

Getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların sağlığı için camilerin kapatılmasına karar verilmişti ve şimdi camilerin açılacağı gün bekleniyor. Namazlarını ve ibadetlerini camide gerçekleştirmek isteyenlerin bu dönemde en çok arattığı konuların başında Camiler ne zaman açılacak? konusu geliyor. Ramazanda camilerin açılacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Camilerin açılacağına ilişkin ne zaman olacağı belirtiliyor mu diyerek bakılan araştırmalar sonucunda yapılan incelemeler diyanet işleri bekleniyor. Her gün neredeyse bu konuyla ilgili detaylı inceleme yapan Türkiye'deki vatandaşlar aradıkları cevaba camide toplu ibadet yapmak için gerçekleştiriyor. Bu şekilde yapılan araştırma camilerin açılıp açılmayacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Ne zaman açılacağına dair bilgiler bazen uzun sürebiliyor açıklanması.Korona virüs nedeniyle Ramazan'da camiler açık olacak mı sorusu yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan'da camiler açık olacak mı, teravih namazı kılınacak mı?" sorusuna cevap verdi."Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil."Camiler aslında tamamen kapalı değil; cuma günleri ve kandil geceleri hariç açık tutuluyor. Ancak cemaat ile birlikte namaz kılınmıyor. Cemaat namazlarına devam edilmesi ise salgının seyrine göre tekrar kararlaştırılacaktır."Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve Cuma namazı için sala da okunmayacağını bildirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma riskine karşı daha önce aldığı tedbirlerle ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alacak.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı Cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi.Yazıda; İslam'ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi.Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" ifadeleri kullanıldı.Yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kuran Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.