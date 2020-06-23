Camiler 3 vakitte daha cemaatle namaza açılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin 3 vakitte daha cemaatle namaza açılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Camiler 3 vakitte daha cemaatle namaza açılıyor
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23 Haziran 2020 20:32
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Haziran Çarşamba günü itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.


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