Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Haziran Çarşamba günü itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.
Camiler 3 vakitte daha cemaatle namaza açılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin 3 vakitte daha cemaatle namaza açılacağını duyurdu.
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