CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM PERŞEMBE Kanal D 23 Aralık yeni bölüm

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Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar. Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

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Camdaki Kız yeni bölüm olarak 25. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 23 Aralık Perşembe 25. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.Yeni bölüm Camdaki Kız 25. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 16 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 24. bölüm yayınlanacak.