CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D HD

Camdaki Kız 27. bölüm izle Kanal D 20 Ocak Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 27. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Ocak 2022 10:35
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D HD
Camdaki Kız 27. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 20 Ocak Perşembe 27. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

Yeni bölüm Camdaki Kız 27. bölüm izle hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 20 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 27. bölüm yayınlanacak.

  

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM ÖZET Camdaki Kız 27. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Sedat'tan ayrılıyor! Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur. 
Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izliyor! Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Camdaki Kız 27. bölüm Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 20 Ocak Perşembe saat 20:00'de yayınlanıyor.

Diğer Haberler

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm (YENİ BÖLÜM), 20 Ocak Barbaroslar TRT 1 HD izle Gündem Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm (YENİ BÖLÜM), 20 Ocak Barbaroslar TRT 1 HD izle
Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a dev destek Fenerbahçe Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a dev destek
16. BÖLÜM BARBAROSLAR TRT 1 HD İZLE Gündem 16. BÖLÜM BARBAROSLAR TRT 1 HD İZLE
İrfan Can, İsmail Kartal'ı haklı çıkardı Fenerbahçe İrfan Can, İsmail Kartal'ı haklı çıkardı
Barbaroslar 20 Ocak 16. bölüm izle, son bölüm Barbaroslar izle tek parça kesintisiz reklamsız Gündem Barbaroslar 20 Ocak 16. bölüm izle, son bölüm Barbaroslar izle tek parça kesintisiz reklamsız
Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok Fenerbahçe Fenerbahçe'de Szalai Sivasspor maçında yok
Galatasaray'da Arda Turan için karar! Galatasaray Galatasaray'da Arda Turan için karar!
BARBAROSLAR TRT 1 16. BÖLÜM İZLE Gündem BARBAROSLAR TRT 1 16. BÖLÜM İZLE
Barbaroslar 16. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz Genel Haber Barbaroslar 16. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz
Daha fazla göster
1 Koronavirüs vaka sayısı artıyor!
2 Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun testi pozitif
3 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına Kovid-19 engeli
4 Süper Lig maçı öncesi taraftarlara aşı
5 Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi
6 Kovid-19, Avustralya Açık'a ilgiyi düşürdü
7 12 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 Fenerbahçe Safiport'un maçına koronavirüs engeli
9 Beşiktaş'ta koronavirüs krizi bitti!
10 Beşiktaş Vodafone'da 4 pozitif vaka daha
yukarı ok