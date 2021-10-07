Camdaki Kız yeni bölüm izle (14. BÖLÜM) Kanal D tek parça reklamsız

Feride, Nalan ve Hayri'yi görünce yumuşamaz ve Nalan'ı evden gönderir. Hayri, Feride'nin evinde olanlardan sonra Nalan'ı nefes alması için sahile götürür ve onunla sohbet eder. Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalansa gittikçe büyür…

Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.





CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN