Camdaki Kız son bölüm 16 Aralık Perşembe (YENİ BÖLÜM) izle

Camdaki Kız 24. bölüm izle 16 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 24. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2021 23:03
Camdaki Kız son bölüm 16 Aralık Perşembe (YENİ BÖLÜM) izle
Camdaki Kız yeni bölüm olarak 24. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 16 Aralık Perşembe 24. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

Yeni bölüm Camdaki Kız 24. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 16 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 24. bölüm yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 24 Bölümü özeti:  Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar. Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız son bölüm özetinde yaşananlar: Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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 SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE

Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?



Camdaki Kız 24. bölüm izle Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 16 Aralık Perşembe saat 20:00'de ekranlara geliyor.

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