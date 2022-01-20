Camdaki Kız izle tek parça (20 Ocak 2020 Perşembe) 27. bölüm
Camdaki Kız 27. bölüm izle Kanal D 20 Ocak Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 27. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Camdaki Kız 27. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 20 Ocak Perşembe 27. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.
Yeni bölüm Camdaki Kız 27. bölüm izle hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 20 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 27. bölüm yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM ÖZETCamdaki Kız 27. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Sedat'tan ayrılıyor! Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.
Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM
Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izliyor! Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?