Camdaki Kız izle son bölüm canlı yayın, kesintisiz tek parça reklamsız izle Camdaki Kız

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Camdaki Kız yeni bölüm olarak 19. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 11 Kasım Perşembe 19. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.Camdaki Kız 19. Bölüm Fragmanı yayında! Dağılan Nalan'ın yardımına Hayri koşuyor! Sedat'ın ayrılık açıklamasından sonra Nalan yıkılmıştır. Kandırıldığını düşünürken bir taraftan da aşkını kaybedecek olmanın acısını yaşar. Feride'nin sözleri ise aklında yankılanır. Hayri ise Nalan'a destek olmak için yanı başında beklemektedir.Camdaki Kız 18. bölüm özeti, Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in evi terk etmesine Sedat'ın da hisselerini Cavit'e satmayı teklif etmesine neden olur. Gülcihan olanlardan Rafet'i suçlarken Nalan, Sedat'tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı'nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul TülekCamdaki Kız son bölümünde yaşananlar, Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.