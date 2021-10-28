Camdaki Kız izle Kanal D (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz reklamsız

Yeni bölüm Camdaki Kız izle Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisi oldu ve Perşembe akşamları vatandaşlar ilgiyle takip ediyor. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde 17. bölüm 28 Ekim Perşembe günü ekranlara geliyor ve herkes senaryoda yer alan gelişmeleri merakla izliyor. Camdaki Kız 17. bölüm izle seyirciler tarafından ilgiyle takip edilyor ve bekleniyor. Yeni bölüm Camdaki Kız tek parça reklamsız olarak yayınlanıyor ve 17. bölümde 28 Ekim Perşembe Kanal D'de yayınlanıyor ve yaşanan olayları hayranları izlemek için can atıyor. Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız son bölüm tek parça reklamsız, Camdaki Kız 17. bölüm detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz...

28 Ekim 2021 09:24
Camdaki Kız izle Kanal D (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz reklamsız
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız yeni bölümünde neler olacak, Camdaki Kız 17. bölüm vatandaşlar tarafından ilgiyle merak ediliyor. İzleyenler Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün yayınlanacak 28 Ekim Perşembe günü ekranları başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ın ilişkisindeki gerçekler ortaya çıkarken Cana karakterinin de Sedat üzerindeki etkisi artıyor.

Camdaki Kız yeni sezon 17. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 28 Ekim Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 17. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor.

Camdaki Kız 17. bölüm yani yeni bölümü 28 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
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CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM ÖZET



Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZET


Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.



SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE



Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI 28 Ekim Perşembe günü 17. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FULL İZLE REKLAMSIZ

Camdaki Kız izlemek isteyenler son bölümü takip ederek istediği an bu heyecan veren diziye ulaşabiliyor. İzlemek isteyenler Camdaki Kız son bölüm, Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız full izle, Camdaki Kız reklamsız tek parça diyerek araştırmalarını yapıyor.


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