Camdaki Kız izle 16. bölüm yeni canlı yayın, Perşembe yeni bölüm Camdaki Kız Kanal D
Camdaki Kız 16. bölüm izle seyirciler tarafından ilgiyle takip edilyor ve bekleniyor. Yeni bölüm Camdaki Kız tek parça reklamsız olarak yayınlanıyor ve 16. bölümde 21 Ekim Perşembe Kanal D'de yayınlanıyor ve yaşanan olayları hayranları izlemek için can atıyor. Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız son bölüm tek parça reklamsız, Camdaki Kız 16. bölüm detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz...
Camdaki Kız yeni sezon 16. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 21 Ekim Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 16. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız izlemek isteyenler yeni bölümü bekliyor. Yeni bölümde Camdaki Kız 16. bölüm olarak 21 Ekim Perşembe günü yayınlanacak ve ekranlara gelecek. İZLE TEK PARÇA REKLAMSIZ CAMDAKİ KIZ TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 16. BÖLÜM ÖZET
Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZET
Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.
Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır…
SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE
Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.
CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI 21 Ekim Perşembe günü 16. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek