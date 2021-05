Camdaki Kız 6. bölüm izle Kanal D full (YENİ BÖLÜM) Perşembe

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir. Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.

Yeni bölüm Camdaki Kız 6. bölümü ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Camdaki Kız 6. bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile iddialı olan dizi Camdaki Kız gerçek hayattan uyarlama ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilerek dizi haline getirildi.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan'ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat'ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

OGM PİCTURES
Onur GÜVEN
ATAM
Nadim Güç
Seda Altaylı Turgutlu
Ebru Sakal
Tolga Çetin
Murat Güney
Aylin Rahşan Telli
Fırat Yükselir

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır.

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyle: Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.