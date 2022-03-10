CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM 10 MART PERŞEMBE İZLE

Camdaki Kız 34. bölüm izle Kanal D 10 Mart Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 34. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 Mart 2022 12:45
CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM 10 MART PERŞEMBE İZLE
Camdaki Kız 34. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 10 Mart Perşembe 34. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

Camdaki Kız 34. bölüm izle hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 10 Mart Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 34. bölüm yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 34. BÖLÜM ÖZET



Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.  Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM

Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Camdaki Kız 34. bölüm Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 10 Mart Perşembe saat 20:00'de yayınlanıyor. 

CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız dizisinin bir sonraki bölümü yani 35. bölüm yayın tarihi belli oldu. Camdaki Kız 35. bölüm izle 17 Mart tarihinde yayınlanacak.

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