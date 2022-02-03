Camdaki Kız (29. BÖLÜM) tek parça özetsiz kesintisiz reklamsız full izle
Camdaki Kız 29. bölüm izle Kanal D 3 Şubat Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 29. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Camdaki Kız 29. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 20 Ocak Perşembe 29. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.
Camdaki Kız 29. bölüm izle hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 3 Şubat Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 29. bölüm yayınlanacak.
Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur. Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM
Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?