Camdaki Kız 23. bölüm Kanal D HD izle canlı yayın 9 Aralık Perşembe

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Cana, Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister. Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.

Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder. Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

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Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

Yeni bölüm Camdaki Kız 23. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 9 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 23. bölüm yayınlanacak.Camdaki Kız 23 Bölümünde,Camdaki Kız son bölüm özeti,Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul TülekBaşrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız 23. bölüm 9 Aralık Perşembe izle yayınlanacak.