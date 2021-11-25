Camdaki Kız 21. bölüm Kanal D izle (YENİ BÖLÜM) tek parça reklamsız

Camdaki Kız yeni bölüm olarak 21. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe 21. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

25 Kasım 2021 09:35
Camdaki Kız 21. bölüm Kanal D izle (YENİ BÖLÜM) tek parça reklamsız
Yeni bölüm Camdaki Kız 21. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 25 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 21. bölüm yayınlanacak.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız 21. bölüm 25 Kasım Perşembe izle yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM ÖZET



Camdaki Kız 21 Bölümünde, Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor!

CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 20. bölüm özeti, Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE

Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

Diğer Haberler

Sinan Vardar: 'Beşiktaş böyle oynasın, canımı yesin' Beşiktaş Sinan Vardar: "Beşiktaş böyle oynasın, canımı yesin"
Fenerbahçe'de sahadaki lider İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Fenerbahçe'de sahadaki lider İrfan Can Kahveci
Ömer Erdoğan'dan şampiyonluk yorumu Hatayspor Ömer Erdoğan'dan şampiyonluk yorumu
Fenerbahçe'nin Olympiakos'u yıkma planı! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Olympiakos'u yıkma planı!
Barbaroslar 10. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz Gündem Barbaroslar 10. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz
Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor Trabzonspor Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor
İzle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım Perşembe yeni bölüm (10. BÖLÜM) Gündem İzle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım Perşembe yeni bölüm (10. BÖLÜM)
(10 KASIM PERŞEMBE) Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 HD izle Gündem (10 KASIM PERŞEMBE) Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 HD izle
Yeni bölüm Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm (25 Kasım Perşembe) Gündem Yeni bölüm Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. bölüm (25 Kasım Perşembe)
Daha fazla göster
1 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
2 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
3 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
4 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
6 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
7 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
8 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
9 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
10 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok