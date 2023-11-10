Brooklyn Nets guardı Cam Thomas'ın, sol ayak bileği burkulması nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Thomas'ın sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba gecesi LA Clippers'a karşı oynanan maçta PJ Tucker'ın ayağına bastıktan sonra bileğini burkması sonucu meydana gelmişti.
Thomas bu sezon çıktığı sekiz maçta 26,9 sayı, 3,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Thomas'ın sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba gecesi LA Clippers'a karşı oynanan maçta PJ Tucker'ın ayağına bastıktan sonra bileğini burkması sonucu meydana gelmişti.
Thomas bu sezon çıktığı sekiz maçta 26,9 sayı, 3,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
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