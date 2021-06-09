Cam Tavanlar yeni bölüm full izle 1. bölüm yeni dizi (Bensu Soral, Kubilay Aka)

Cam Tavanlar dizisi Show TV'de 1. bölümüyle 9 Haziran Çarşamba günü başlıyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.

09 Haziran 2021 08:37
Cam Tavanlar yeni bölüm full izle 1. bölüm yeni dizi (Bensu Soral, Kubilay Aka)
Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar'ın seyirciyle buluşmasına sadece bir gün kaldı. Dikkat çeken tanıtımlarıyla ve yaz ekranlarına farklı bir tat katacak hikayesiyle merak uyandıran diziden yeni bir afiş paylaşıldı.
Cam Tavanlar 1. bölümüyle Show TV'de Çarşamba günü yayınlanacak.

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CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM İZLE

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM KONUSU

Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…

Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

CAM TAVANLAR KAMERA ARKASI

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