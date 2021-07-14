Cam Tavanlar 6. bölüm (YENİ BÖLÜM) izle youtube full

Cam Tavanlar Show TV'de 6. bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü yayınlanıyor ve hayranları merakla bekliyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.

14 Temmuz 2021 10:08
Cam Tavanlar 6. bölüm (YENİ BÖLÜM) izle youtube full
Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar 6. bölümü 14 Temmuz'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dikkat çeken dizinin bölümleri hayranları tarafından büyük beğeni kazandı ve bu haftaki bölüm merakla bekleniyor.
Cam Tavanlar 6. bölümü ile Show TV'de 14 temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.

CAM TAVANLAR 6. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



CAM TAVANLAR 6. BÖLÜM ÖZET İZLE

Cem'in kırgınlığı devam ederken, Şinasi ve Süreyya'nın ikili hakkındaki yorumları izleyenleri gülümsetiyor. Leyla ve Cem'in yakınlaştığı anlarda ise heyecan doruğa çıkıyor. Ekrana gelen diğer tanıtımda ise ormanda kaybolan Şinasi ve Süreyya'ya neler olacağı merakla bekleniyor.

CAM TAVANLAR 5. BÖLÜM ÖZET Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi… Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?



CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

CAM TAVANLAR TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM CAM TAVANLAR NE ZAMAN YAYINLANIYOR

Cam Tavanlar dizisinin yeni bölümü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Cam Tavanlar yeni bölümü 30 Haziran Çarşamba günü ekranlara geliyor.

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