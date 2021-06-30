Cam Tavanlar 4. bölüm (YENİ BÖLÜM) izle youtube full
Cam Tavanlar Show TV'de 4. bölümüyle 30 Haziran Çarşamba günü yayınlanıyor ve hayranları merakla bekliyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.
Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar 4. bölümü 30 Haziran'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dikkat çeken dizinin bölümleri hayranları tarafından büyük beğeni kazandı ve bu haftaki bölüm merakla bekleniyor.
Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV'de Çarşamba günü yayınlanacak.
CAM TAVANLAR SON BÖLÜM KONUSU Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.
CAM TAVANLAR OYUNCULARI
Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.