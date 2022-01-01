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Cam Reddish, Knicks'e takas oldu!

Atlanta Hawks, Kevin Knox ve Charlotte Hornets'tan gelen 2022 korumalı ilk tur draft hakkı karşılığında, Cam Reddish'i New York Knicks'e takas etmeyi kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks, Kevin Knox ve Charlotte Hornets'tan gelen 2022 korumalı ilk tur draft hakkı karşılığında, Cam Reddish'i New York Knicks'e takas etmeyi kabul etti.

Knicks'in takasta ayrıca Solomon Hill'i ve Brooklyn üzerinden 2025 ikinci tur seçimini alacağı da bildirildi.

Knicks forveti RJ Barrett'ın Duke Üniversitesi'nden takım arkadaşı olan Reddish'in daha büyük bir rol araması sebebiyle, Hawks ekibi birkaç haftadır ligi araştırıyordu.

Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers, Hawks ile Reddish takasını tartışan diğer takımlar arasındalardı.


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