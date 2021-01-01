Cam Reddish en az 1 hafta yok!

Atlanta Hawks forveti Cam Reddish'in aşil tendonundaki sakatlanmasıyla ilgili "cerrahi olmayan prosedür" nedeniyle en az bir haftalık bir süreyi kaçıracağı bildirildi.



Ekip, Reddish'in yürüme botu giyeceğini ve bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Reddish, All-Star molasından önce Hawks'ın son altı maçını kaçırmıştı ve bir haftalık zaman çizelgesi, kendisini ekibinin bir sonraki en az üç maçını kaçırmaya zorlayacak.



Genç forvet, %37.8 şut isabetiyle maç başına 10.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalıyor.



