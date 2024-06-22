Calzona: "Rakiplerimiz bizden çok güçlü"

Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Calzona: 'Rakiplerimiz bizden çok güçlü'
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin gücüne değinen Calzona, şu sözleri sarf etti;

"Zor bir maçtı. Bazı anlardan çok memnun kaldım, bazılarından ise daha az. Takımdan memnunum. Onları suçlayamam, ilk yarı bizim açımızdan daha iyiydi. Rakiplerimiz çok kaliteli; FIFA sıralamasında Ukrayna bizden 20 sıra önde. İlerlemek için elimizden geleni yapacağız."
 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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