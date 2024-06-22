Calzona: "Rakiplerimiz bizden çok güçlü"
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, 2-1 kaybettikleri Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin gücüne değinen Calzona, şu sözleri sarf etti;
"Zor bir maçtı. Bazı anlardan çok memnun kaldım, bazılarından ise daha az. Takımdan memnunum. Onları suçlayamam, ilk yarı bizim açımızdan daha iyiydi. Rakiplerimiz çok kaliteli; FIFA sıralamasında Ukrayna bizden 20 sıra önde. İlerlemek için elimizden geleni yapacağız."
Rakiplerinin gücüne değinen Calzona, şu sözleri sarf etti;
"Zor bir maçtı. Bazı anlardan çok memnun kaldım, bazılarından ise daha az. Takımdan memnunum. Onları suçlayamam, ilk yarı bizim açımızdan daha iyiydi. Rakiplerimiz çok kaliteli; FIFA sıralamasında Ukrayna bizden 20 sıra önde. İlerlemek için elimizden geleni yapacağız."
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0