Calvo: 'Beşiktaş haberleri beni mutlu etti'

Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler çıkması üzerine ülkesinde bir açıklama yaptı.



Teletica Deportes'e konuşan Calvo, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Ancak şu anda Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Eğer teklif gelirse, menajerimle birlikte bunu analiz ederim." açıklamasını yaptı.



Kosta Rikalı stoper, "Konyaspor ile 1 yıl daha kontratım var. Şimdi sadece bu sezonu en iyi ve en güçlü şekilde bitirmeye odaklandım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



Konyaspor formasıyla 4 gol atması ve kaptanlık yapmasıyla ilgili olarak Calvo, "Gittiğim her takımda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Eğer liderlik veya benzeri bir şey yapıyorsam, bunu her kulüpte de yapmaya çalışıyordum zaten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



CALVO'NUN KARİYERİ



Konyaspor'un ABD takımlarından San Jose'den 495 bin euro bonservis bedeliyle Temmuz 2022'de transfer ettiği Calvo, bu sezon 33 kez Konyaspor formasını terletip 4 gol attı.



2013'te Nordsjaelland ile kısa süreli bir Avrupa deneyimi yaşayan Calvo, Avrupa'ya ikinci kez Konyaspor ile transfer oldu.





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