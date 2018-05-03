Call Of Juarez: Gunslinger Yeniden Satışta!
Oyun sektöründe kovboy oyunları pek sık üretilmiyor. Bu türe aç olan oyuncular ise piyasadaki sayılı kovboy oyunlarına yöneliyor. Call Of Juarez serisi de bu oyunların önemli bir kısmını içeriyor.
Call of Juarez serisinin üçüncü oyunu Cartel dışında diğer hepsi hiç de fena olmayan bir hikaye ve oynanışa sahip. Özellikle son oyun Gunslinger oyuncular tarafından gerek görsel gerek oynanış bakımından çok beğenilmişti. Ama hatırlayacak olursanız bu yapım geçtiğimiz ay şaşırtıcı bir şekilde Steam, PS Store ve Xbox Store'dan kaldırılmıştı. Kullanıcı incelemelerinden %95 olumlu oy ile gayet iyi bir konuma sahip olan bir oyun kaldırılınca hepimiz merak ettik.
Bu merakımız bugün geliştirici şirket Techland'ın paylaştığı bir tweet aracılığıyla giderildi. Paylaştıkları son tweet Call Of Juarez: Gunslinger'ın dijital oyun pazarlarına geri döndüğünü müjdeliyor. Tweet içerisinde yer alan diğer önemli nokta ise oyunun yayın haklarının Techland Publishing'e verildiği.
Umarız ki Techland bu gelişimi gelecekteki oyunlarına da yansıtır ve bize güzel oyunlar oynama fırsatı sunar. Call Of Juarez: Gunslinger'ın Steam'deki mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun şu anda geri dönüşüne özel %33 indirimde.
Call of Juarez: Gunslinger is back on sale, now as part of Techland Publishing's catalog of critically-acclaimed titles.
You can download the game from Steam with a special homecoming discount: https://t.co/03UHPO15ke pic.twitter.com/SO0mNujWR8
— Techland (@TechlandGames) 30 Nisan 2018
Bu merakımız bugün geliştirici şirket Techland'ın paylaştığı bir tweet aracılığıyla giderildi. Paylaştıkları son tweet Call Of Juarez: Gunslinger'ın dijital oyun pazarlarına geri döndüğünü müjdeliyor. Tweet içerisinde yer alan diğer önemli nokta ise oyunun yayın haklarının Techland Publishing'e verildiği.
Umarız ki Techland bu gelişimi gelecekteki oyunlarına da yansıtır ve bize güzel oyunlar oynama fırsatı sunar. Call Of Juarez: Gunslinger'ın Steam'deki mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun şu anda geri dönüşüne özel %33 indirimde.
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