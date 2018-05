Call Of Juarez: Gunslinger Yeniden Satışta!

Call of Juarez serisinin üçüncü oyunu Cartel dışında diğer hepsi hiç de fena olmayan bir hikaye ve oynanışa sahip. Özellikle son oyun Gunslinger oyuncular tarafından gerek görsel gerek oynanış bakımından çok beğenilmişti. Ama hatırlayacak olursanız bu yapım geçtiğimiz ay şaşırtıcı bir şekilde Steam, PS Store ve Xbox Store'dan kaldırılmıştı. Kullanıcı incelemelerinden %95 olumlu oy ile gayet iyi bir konuma sahip olan bir oyun kaldırılınca hepimiz merak ettik.







Call of Juarez: Gunslinger is back on sale, now as part of Techland Publishing's catalog of critically-acclaimed titles.



You can download the game from Steam with a special homecoming discount: https://t.co/03UHPO15ke pic.twitter.com/SO0mNujWR8



— Techland (@TechlandGames) 30 Nisan 2018