Call of Duty'de tam 200.000 oyuncu banlandı

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision , son dönemlerde sık sık hile konularıyla gündeme geliyor. Şirketin piyasadaki son oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare ve bu oyunun battle royale modu olarak karşımıza çıkan Call of Duty: Warzone, popülerlikleri kadar hilecileriyle de sık sık anılıyor. Geliştiriciler ise düzenledikleri ban operasyonlarıyla oyunu temiz kılmaya çalışıyor.



Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yapılan son açıklamalarda, lansmanından bugüne dek 200 binden fazla oyuncunun hile nedeniyle banlandığı açıkladı. Vice'tan gelen bir iddiaya göre ise Infinity Ward ile Activision'ın bu hafta itibarıyla başlattığı yeni operasyon, 20 binden fazla hilecinin banlanmasını sağladı.



Infinity Ward, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 200 bin oyuncunun banlandığını açıklamakla kalmadı. Geliştirici ekip, hilecilere karşı yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, ek güvenlik güncellemeleri ve çeşitli uygulama araçları da geliştirdiklerini söyledi. Infinity Ward'a göre yapılan çalışmalar, hilenin engellenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere yapılan bu çalışmaların detayları, şu an için bilinmiyor .



Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone, geçtiğimiz günlerde 6. sezonu ile oyuncuların karşısına çıktı. Infinity Ward bu sezonla birlikte yeni harita ve operatörlerin yanı sıra mevcut haritalarda yapılan değişiklikleri oyunculara sundu. Elbette yeni sezonla birlikte hileye karşı alınan önlemler de uygulanmaya başlanmış durumda. Şirket, hileye karşı toleranslarının sıfır olduğunu ifade ediyor.



Kaynak: webtekno