Call of Duty: Warzone'daki tüm araçlar geçici kaldırılacak

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision'ın ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone , şu sıralar ilginç bir hata ile gündemde. Söz konusu hata nedeniyle oyundaki araçlar, haritanın belli bir bölgesine götürüldüğü anda sunucular çöküyor ve oyuncuların oyundan atılıyor. Geliştirici Infinity Ward, konuyla ilgili bir açıklama yaparak söz konusu hataya karşı uygulayacağı geçici çözümü duyurdu.



Geliştirici tarafından yapılan açıklamalarda, Call of Duty: Warzone'daki tüm araçların, geçici olarak kaldırılacağı ifade edildi. PS4, Xbox dahil tüm platformları etkileyecek bu geçici çözüm, oyuncuların bir süre taşıtsız kalacağı anlamına geliyor. Infinity Ward, soruna ne zaman 'kalıcı' bir çözüm getireceği sorusuna ise henüz bir yanıt vermedi.



Infinity Ward tarafından yapılan açıklamalarda, sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sorun giderildikten sonra araçların yeniden kullanılabilir olacağını söyleyebiliriz.



Aslına bakacak olursak Call of Duty: Warzone, kısa bir süre önce de farklı bir sorunla cebelleşmişti . Bu sorun, oyuncuların silahlarını siyah küplere çeviriyor, oyun deneyimini mahvediyordu. Geliştirici ekip, bu hatayı giderdikten sonra şimdi de yeni bir sorunla karşı karşıya.



Kaynak: webtekno