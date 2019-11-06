Call of Duty: Warzone'da özlenen mod geri geldi!

Riot Games tarafından piyasaya sürülen VALORANT'ın popülaritesi ile oyuncularında büyük bir azalma olan Warzone, kaybettiği oyuncuları geri almak için oyuna sürekli güncellemeler getiriyor.



Üçlü mod kaldırılmıştı!



Oyunun Battle Royale modunda en sevilen şeylerden biri ise Battle Royal Trios'tu. Takımların 3 kişilik olduğu bu mod oyuncular tarafından beğeniliyor ve istatistiklerde diğer modlara göre zirvede yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise bu mod kaldırılmıştı. Oyuncuların başta Reddit olmak üzere diğer platformlarda belirttiği yorumlar oyun geliştiricileri tarafından dikkate alındı ve üçlü mod geri geldi!



Infinity Ward, kaş yaparken göz çıkardı!



Geri bildirimlere değer veren ve üçlü modu geri getiren Infinity Ward, bunu yaparken ise sevilen modlardan "Battle Royale Duos"u Plunder Duos ile değiştirdi.



Oyunun sürekli yeniden doğulan ve en yüksek paraya ulaşma amacı güdülen modu Plunder'a ikili mod getirilirken, Battle Royale ikili modu ise kaldırıldı. Gelen yorumlara bakılırsa Infinity Ward, gerçekten de kaş yapayım derken göz çıkardı ve sevilen modlardan bir başkasını oyundan kaldırdı.



Kaynak: Playerbros



