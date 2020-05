Call of Duty: Warzone'da Oyuncuları Çileden Çıkaran Bir Hata Bulundu

Bilgisayar oyunları, özellikle şu günlerde vakit geçirmek için yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri olarak görülüyor. Öyle ki milyonlarca oyuncu, evlere kapandığımız bu günlerde soluğu bilgisayar oyunlarının başında alıyor. Ancak eğlenmek ve vakit geçirmek için oynadığımız bu oyunlar, bazı anlarda oldukça can sıkıcı olabiliyor.



Call of Duty: Warzone'da keşfedilen bir hata da oyuncuları çileden çıkarmaya yetti. Haritada mezarlık yakınlarında bulunan bir binaya giren oyuncu, zırhını doldurmak ve kendini yenilemek için bina penceresiyle bağlantısı bulunan bir vagonun içine girdi. İlk etapta oldukça güvenli görünen bu yere atlayan oyuncular, geri çıkmaya çalıştıklarında tamamen çaresiz olduklarını fark ettiler.



Oyun içerisinde bu can sıkıcı hatayla karşılaşan bir oyuncu, o anları kayıt altına alıp çevrimiçi ortamda paylaştı. Videoda, oyuncunun rahatlıkla içeri girebildiğini ancak dışarı çıkamadığını görüyoruz. Üstelik bu sorunla karşılaşan tek kişi bu oyuncu değil. Kendinden sonra takım arkadaşı da pencereden vagona atlıyor ve o da içeriden çıkmanın herhangi bir yolunu bulamıyor.



Call of Duty: Warzone'da keşfedilen bu hata, oyuncular arasında bazı komik karşılaşmalara da yol açtı. Reddit'te paylaşılan bu klipte, vagonun içerisinde sıkışmış yalnız bir oyuncunun rakip oyuncuyla karşılaştığı anları görüyoruz. Rakibi oyuncuyu kolayca vurup öldürse de ganimetini almak için içeri atladığında kaçınılmaz sonun o oyuncu için de geldiğini görebiliyoruz.



Oyuncular, benzer şekilde başka bir takım ortaya çıkıp onları öldürene kadar vagonun içinde çaresizce beklemeye devam etmek zorundalar. Daha sonra bir diğer takım gelip içerideki takımı öldürür ve döngü bu şekilde devam eder. Klip orada bitiyor ancak oyun bitene kadar döngünün aynen bu şekilde devam ettiği tahmin ediliyor.



Kaynak: WebTekno