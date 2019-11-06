Call of Duty Warzone oyuncu sayısını artırıyor!

Call of Duty Warzone 200 kişilik oyun modu ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde ırkçılık ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan şirket, ırkçılık yapan oyuncuların bir daha oyuna giremeyeceğini ve isim değişikliğine karşı filtre sisteminin uygulamacağını belirtmişti.



150 kişilik oyuncu ile sınırlı olan Warzone, hızlı para kazanmayı hedefleyen Plunder modu ve standart Battle Royale modu için sınırı artıracak. Juggernaut modu Sezon 4 ile birlikte kesinleşmişti ancak Battle Royale 200 ve Plunder 200 modları hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı.



Bir Twitter kullanıcısı Battle Royale için henüz açıklanmayan 3 farklı oyun modu keşfetti. Ekran görüntüsü paylaşan kullanıcı Br 200, Plunder 200 ve Br juggernaut modlarının geleceğini söyledi.



Paylaşılan görselin sol kısmında adı geçen modlar açıkça görülebiliyor. Her ne kadar şirket tarafından bir açıklama yapılmasa da oyuna düzenli olarak güncelleme geldiği gözönünde bulundurulduğunda bu iddianın doğru olma ihtimali artıyor.



Kaynak: ShiftDelete



