Call of Duty Warzone 6. sezon detayları ortaya çıktı

Call of Duty Modern Warfare ve Call of Duty Warzone 6. sezon detayları sonunda ortaya çıktı. Warzone için hızlı bir seyahat sistemi gelirken oyunun geri kalanı içinde yeni operatörler, kozmetikler, çok oyunculu seçeneği için haritalar ve modlar geldi.



Harita Değişiklikleri



Metro Hızlı Seyehat: Verdansk'a, oyuncuların belirli noktalar arasında hızlıca geçiş yapmasına olanak tanıyan "dinamik hızlı seyahat sistemi" olarak tanımlanan bir metro eklendi. Haritaya, oyuncuların daha hızlı hareket etmesini sağlamak amacıyla metro istasyonları eklendi. Ayrıca metro istasyonlarındaki trenlerin içerisinde çatışma yaşanırsa hareket etmeyecekleri söyleniyor.



Yeni Mod, Silahlar ve Araç içi şarkılar



Zırhlı Royale Modu: Bu yeni Warzone oyun modu, her takıma silah kuleli bir zırhlı kargo kamyonu veriyor. Kamyon imha edilirse takım yeniden doğamıyor ve ayakta kalan son takım kazanıyor.



Yeni Silah Alımları: İkmal kutusu rotasyonları bir kez daha değiştirildi. Oyuncular bu güncelleme ile birlikte keşfedilecek 6 yaygın, 10 Sıradışı, 13 Nadir, 18 Destansı ve 24 Efsanevi silaha erişebilecek.



Lisanslı Araç içi Şarkılar: Jack Harlow'un Whats Poppin ve Clipse tarafından Grindin de dahil olmak üzere yeni araç içi şarkılar ve parçalar bulunacak.



Multiplayer için Yeni Haritalar



Station: Terk edilmiş askeri kargo trenlerinin bulunduğu, oyuncuların isterlerse aralarında saklanabileceği ve üzerilerine tırmanabileceği bu kırsal Kastovia tren istasyonunu alt üst ederek, Gunfight moduna yeni bir soluk katıyor.



Broadcast (6v6): Call of Duty 4'ün "Charlie Don't Surf" görevindeki YV istasyonuna dayanan bu yeni harita, bir çok dar koridoruyla yakın çatışma seven oyunculara hitap ediyor.



Tank Factory (6v6 ve 10v10): Bu yeni harita, oyuncuların savaşabileceği iki büyük bina, bir tank fabrikası ve bir depo sunuyor. Haritanın büyüklüğü lobideki oyuncu sayısına göre değişecek.



Verdansk Nehir Kenarı (Ground War Haritası): Donmuş Gora nehri yakınlarındaki bu banliyö haritası ilk kez Modern Warfare multiplayer moduna getiriliyor.



Multiplayer için Yeni Modlar ve Zorluklar



Killstreak Confirmed Modu: Popüler Kill Confirmed modundaki gibi künye toplayarak öldürme serileri kazanmanızı sağlıyor.



Gun Game TDM Modu: Bu yeni mod, iki takımın hedef puana ulaşmak için savaştığı ve her öldürmeden sonra silahınız yükseldiği bir moddur.



Headquarters Firefight Modu: Karargah ele geçirildiğinde düşmanın yeniden doğması devre dışı bırakılıyor ve hedefi tutmak için puanlarını azaltıyor.



Hardpoint Hills ve Kills Modu: Hedeflere sahip olan oyunculara takımca puan verir ve düşmanları yok eder.



Trials ve Mücadele Şeritleri: 6. Sezon ile birlikte, Juggernaut Trial, Dörtlü / helikopter yarışları ve Free Roam yan görevleri dahil olmak üzere dokuz trial eklendi.



6. Sezon Savaş Bileti



Instant Unlocks: Yeni Savaş Biletini satın aldığınızda, Modern Warfare'in hikaye modundaki bir karakter olan Farah karakterine operatör olarak erişebileceksiniz. Ayrıcda bir adet XP Boost, Minotaur için Poloski görünümü ve Gilded Arm saldırı tüfeği açılacak.



Yeni Silahlar: Oyuncular, seviye 15'te bolt-action SP-R208 nişancı tüfeğinin ve seviye 31'de 9×39 susturuculu AS-VAL saldırı tüfeğinin kilidi açılacak.



Seviye 100'de açılacaklar: Seviye 100'de Nikolai operatörü, VSS tüfeğini planı, Cadılar Bayramı temalı bir araç görünümü ve bir adet de sezon 6 amblemi kazanacaksınız.



Savaş biletindeki diğer içerikler ise şu şekilde: Gaz, Domino ve Bale kaplamaları, Combat Bıçağı planı ve çok sayıda araç kaplaması. Ayrıca, düşmanın kafasına saldıran ve adı Edward olan yarasa bitirme hareketi geliyor.



Zombi Paketi



Undead Forces: Hellhound bitirme hareketi, Syd görünümü ve silahlar için mini zombi charm'ı.



Güncelleme boyutları PS4'te 19.3 GB, Xbox One'da 22.6 GB, PC'de de Modern Warfare'in yüklü olup olmamasına bağlı olarak 25.5 GB ile 57 GB arasında olacak.



