Call of Duty: Warzone 100 milyon oyuncuya ulaştı

Call of Duty'nin oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone, piyasaya çıkışının 13. ayında önemli bir başarıya imza attı. Activision tarafından yapılan açıklamada, oyunun 100 milyon kullanıcıya ulaştığı duyuruldu. Call of Duty'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "100 milyon oyuncu ve artmaya devam ediyor. Hepinize teşekkür ederiz. Warzone sizsiz olmazdı" ifadeleri kullanıldı.Oyun Fortnite, PUBG ve Apex Legends gibi rakipleriyle arayı kısa sürede kapatmasını bildi. Warzone'un başarısı oyunculara için yeni etkinlikler anlamına da geliyor. Bugün başlayacak olan Operation Rapid Sunder etkinliğinde zombiler oyuna dahil olacak. Ayrıca oyuna 1980'lerin temasına uygun bir haritanın da eklenmesi muhtemel görünüyor.Call of Duty: Warzone 3. sezonu 22 Nisan itibariyle başlayacak. Bu nedenle Black Ops: Cold War ve Warzone için pek çok önemli içerik paketi geliyor. Oyuncular ayrıca 3. sezonun lansmanıyla birlikte anlatı temelli Hunt for Adler isimli sınırlı bir etkinliğe de sahip olacak. Bu özel etkinlikte görevlerin tamamlanması, silah takıları ve yeni operatör görünümleri gibi ödüller de olacak.Söz konusu tüm bu etkinlikler ve güncellemeler, boyut olarak 25 GB'tan daha fazla bir alan isteyecek. Bu sebeple gerektiği kadar alan boşaltmakta fayda var.ShiftDelete.net