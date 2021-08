Call of Duty: Vanguard'ın ücretsiz Alpha sürümünün tarihi belli oldu

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Activision, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir tanıtım videosu ile yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ı duyurdu. Bu tanıtım videosunda oyunla ilgili detay vermeyen şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Call of Duty: Vanguard'da bir zombi modu olacağını söyledi.Şimdiyse Call of Duty: Vanguard ile ilgili yeni ve önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, 5 Kasım 2021'de piyasaya sürülmesi planlanan yeni oyunun ücretsiz Alpha sürümüne ne zaman ulaşılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamalar, Call of Duty hayranlarının bu oyunla çok yakın bir gelecekte tanışacağını gözler önüne seriyor.Call of Duty: Vanguard, 27 Ağustos'ta ücretsiz erişilebilir olacakActivision ve Sledgehammer tarafından yapılan ortak açıklamada, Call of Duty: Vanguard'ın ücretsiz erişilebilir olan Alpha sürümünün, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri tarafından deneyimlenebileceği ifade edildi. 27 Ağustos'ta erişime açılacak oyunun 29 Ağustos'a kadar oynanabileceğinden bahseden şirket, oyunun Alpha sürümünün 23 Ağustos (bugün) itibarıyla yüklenebileceğini duyurdu. Oyunun Alpha sürümü, "Champion Hill" ismi verilen ve Gunfight'ın benzeri olan turnuva benzeri hayatta kalma moduyla oynanabilecek.Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC sahipleri tarafından oynanabilecek Call of Duty: Vanguard, PlayStation ve Xbox ekosistemi için 499 TL, PC ekosistemi içinse 59,99 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak ücretsiz Alpha sürüm ile oyunla ilgili yayınlanacak yeni tanıtım videoları, Call of Duty: Vanguard'ın neler sunabileceğini anlamamıza ışık tutacak gibi görünüyor.WebTekno