Call of Duty: Vanguard, hiç de heyecanlandırmayan bir tanıtım fragmanıyla duyuruldu

Düzenli olarak bir Call of Duty oyunuyla bizleri buluşturan Activision, zaman zaman bunu çok kötü, zaman zamansa çok iyi yapabiliyor. Örneğin 2019 yılında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare, özellikle ücretsiz oyun modu Warzone'la büyük bir ses getirmişti. Şirketin bu yılki oyunuysa en sonunda bugün resmen duyuruldu.



Haftalardır hakkında yeni detaylar öğrendiğimiz Call of Duty: Vanguard, bugün yayınlanan fragmanla birlikte resmen duyuruldu. 1 dakika 40 saniyelik fragman, oyunun bizi içinde sürükleyeceği atmosfere dair fikir elde etmemizi sağladı. Gelin, Activision'ın yeni oyununa bir bakalım.



Hiç de heyecanlandırmayan o fragman:



Fragmanı izlediğimizde aslında pek de söylenecek bir şey yok. Maalesef Activision'ın fragmanla birlikte herhangi bir heyecan yaratamadığını itiraf etmeliyiz. Fragman, yalnızca savaş alanlarını gösteriyor ve en sonunda bir yüze ev sahipliği yapıyor. Bitişiyse 'Ne yaparsak yapalım beraber yaparız." sözüyle gerçekleştiriyor.



Oyun, daha önce öğrendiğimiz ve fragmanda da gördüğümüz şekilde İkinci Dünya Savaşı'nı konu alacak. Evet, bu yıllar hakkında zibilyon tane oyun yapılmış, seri, halihazırda yakın zamanda Call of Duty: WWII ile olsun, Call of Duty: 2 gibi bir efsaneyle olsun bu dönemi konu almışken Activision, yeniden bu devre dönüş yapmaya karar verdi. Battlefield 2042'nin çıkacağı bir yılda açıkçası bu oyunun pek de şansının olmadığını öngörebiliriz.



Oyun hakkında henüz hiçbir yeni detay paylaşılmış değil. Detaylar, Call of Duty: Warzone'da 19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte paylaşılacak. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen yeni oyun, yalnızca Battlefield 2042 nedeniyle de kötü etkilenecek gibi durmuyor. Oyun, Activision Blizzard hakkındaki taciz skandalları halen tartışılmaya devam ederken çıkış yapacak.



Kaynak: WebTekno