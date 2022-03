Call of Duty Vanguard 2 hafta boyunca ücretsiz oldu!

Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından satın alınan dev oyun stüdyosu Activision – Blizzard cephesinden yeni haberler geliyor. Activision – Blizzard tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlanan Call of Duty'nin son oyunu Call of Duty Vanguard'ı denemediyseniz size güzel bir haberimiz var.



Call of Duty Vanguard 2 Haftalığına Ücretsiz Oynanabilecek



Call of Duty Vanguard geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında oyunun popüler olan çok oyunculu modu ücretsiz olarak oynanabilecek. Vanguard'ın çok oyunculu oyun modu yeni sezonun iki haritası, yeni bir objektif modu ve oyunun popüler haritaları da ücretsiz olarak oynanabilecek.



Vanguard oyununun çok oyunculu modu için gelecek olan ücretsiz oyun modunda, orta büyüklükte haritalar bulunacak. Bu haritalar arasında Kazablanka ve Gondola yer alacak. Oyunun bu haritalarından birisi Fas şehrinde bulunuyor. Bir diğer harita ise Alpler'de bulunuyor. Oyuncular her iki haritada da farklı deneyimler yaşayacak.



Call of Duty'nin eleştirmenlerden farklı yorumlar alan Call of Duty Vanguard oyunu beklenen çıkışını yapamadı. Oyunun 2. sezonu 22 Mart tarihinde çıkan büyük bir güncelleme ile başladı. İkinci sezonda oyuna pek çok yeni içerikle birlikte yeni haritalar, kozmetikler ve Snoop Dog eşyaları eklendi. Call of Duty: Vanguard geçen Kasım ayında PlayStation 4 ve 5, Xbox One ve Xbox 360 ve Windows PC için piyasaya sürüldü.



Call of Duty Vanguard Sistem Gereksinimleri



Minimum



İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

Ekran kartı hafızası: 2 GB

Depolama: 36 GB (Çok oyunculu modda)



Önerilen:



İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

Ekran kartı hafızası: 4 GB

Depolama: 61 GB



Rekabetçi:



İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT

Ekran kartı hafızası: 8 GB

Depolama: 61 GB



4K Deneyim:



İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-9900K ya da AMD Ryzen 9 3900X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT

Ekran kartı hafızası: 10 GB

Depolama: 61 GB



(Kaynak: esporlab.com)